خمسة وخميسة| وصلة شعر من عمرو أديب في الحكومة بعد انتظام الكهرباء

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بصمود الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف الحالي وعدم انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حققت نجاحا كبيرا، ولم نشهد أي تخفيف أحمال رغم ارتفاع الاستهلاك بشكل مرعب وغير مسبوق.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة كانت في أسوأ ظروفها بصيف 2025، وما حدث هو إدارة جيدة لتوليد الكهرباء الصيف الحالي.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الحكومة تعاملت مع هذا الأمر بطريقة جيدة للغاية، ولم نشهد قطعا للكهرباء، متابعا أن العام الحالي عَبَرنا بالشبكة القومية للكهرباء، وربنا يبارك فيها، "وخمسة وخميسة".

وأكمل عمرو أديب، أنه :"أشكر المسؤولين اللي عملوا كل شيء بنجاح، وقضينا صيف آمن في مصر، ونجحت الحكومة المصرية الصيف الحالي في توفير الطاقة والكهرباء".