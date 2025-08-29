إنبي يقسو على الاتحاد السكندري بثلاثية ليواصل نزيف النقاط في الدوري

فاز فريق إنبي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد زكي الهدف الأول لإنبي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري وسددها قوية على يسار الحارس صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 73 أضاف محمد شريف حتحوت الهدف الثاني للفريق البترولي، قبل أن يعزز مودي ناصر النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة رفع إنبي رصيده إلى 8 نقاط، ليقتحم المربع الذهبي محتلاً المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير سعد

خط الوسط: أحمد العجوز – مودي ناصر – أحمد كفتة

خط الهجوم: محمد شريف – أحمد زكي – حامد عبد الله

البدلاء: رضا السيد – علي إيهاب – هشام عادل – محمد حمدي – أحمد إسماعيل – محمد سمير عبد الوهاب – صلاح زايد – يوسف أوبابا – رفيق كابو

تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أبوبكر اليادي – محمد سامي – مصطفى إبراهيم – كريم الديب

خط الوسط: محمد توني – إسحاق سافيور – ناصر ناصر

خط الهجوم: فيفور أكيم – فادي فريد – جون إيبوكا