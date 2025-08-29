عمرو أديب يرفض دعوات تخفيف الأمن بمحيط السفارات الأجنية في مصر

انتقد الإعلامي عمرو أديب، مطالب تخفيف الأمن في محيط السفارات الأجنية في مصر، قائلا: “هذا الكلام غير مقبول، واوعى حد يقول الكلام ده تاني”.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن مصر مستهدفة، مؤكدًا أنه لا يجوز تخفيف الإجراءات الأمنية في السفارات المصرية.

وأشار إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، ودولة السفير المحترم، ومن يدخلها يكون في أمان.

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر دولة راقية، وتضحي من أجل من حولها، ويعيش فيها ملايين من أبناء الدول المجاورة في أمن وأمان، لافتا إلى أنه لا يصح ولا يجب الاستجابة لأي دعوات لتخفيف الأمن في محيط السفارات الأجنبية داخل مصر.