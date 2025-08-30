شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت 30 أغسطس 2025، محاكمة التيك توكر مروة يسرى المعروفة إعلاميا بابنة مبارك بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة.

جاء ذلك بعد إن أحال المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب انتهاء التحقيقات معها.

المتهمة تشهر بوفاء عامر

وتضمن قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية، المنتزه، أن المتهمة شهرت بالمجني عليها الفنانة وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا، كما اتهمتها بتزوير مستندات، وتسببها في وفاة أحد الأشخاص عن طريق قيامها كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية.

سب وقذف

ووفقا لقرار الإحالة ففي غضون شهر 7 الماضي قذفت المجنى عليها ،وفاء احمد محمد عبد الغفار، وشهرتها وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

تجارة الأعضاء

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مروة يسرى التي تدعى أنها ابنة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد تعدد البلاغات ضدها ومنها البلاغ المقدم من إحدى الفنانات يتعلق بترويج روايات عن تجارة الأعضاء، واتهامها لفنانة مشهورة ولاعب كرة راحل بالضلوع في تلك الوقائع.