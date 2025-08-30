قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للعلوم الأساسية والتطبيقية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تنطلق اليوم، السبت، فعاليات المؤتمر الدولي السابع حول الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2025)، الذي تنظمه كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط بمدينة الغردقة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

يفتتح المؤتمر الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور عدد من قيادات جامعة الأزهر، منهم الدكتور محمد فكري خضر، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب، بحسب تصريحات الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

​وقال الدكتور علاء جاد الكريم إن المؤتمر، في نسخته السابعة، يغطي محاور رئيسية في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم النبات، وعلوم الأرض، وعلم الحيوان، بالإضافة إلى محاور جديدة حول العلماء العرب والمسلمين وتأثير الذكاء الاصطناعي على البحث العلمي.

​يستضيف المؤتمر متحدثين بارزين من مختلف دول العالم، مثل ألمانيا، وروسيا، والصين، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي، كما سيتضمن المؤتمر عددًا من ورش العمل المتخصصة في مواضيع مثل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة مؤتمر دولى

