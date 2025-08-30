قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: قناة السويس خسرت 145 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماجدة خير الله عن هايدي: هذا الاحتفاء كفيل بإفساد حياة الطفلة

هايدي
هايدي
يارا أمين

علقت الناقدة ماجدة خير الله على المبالغة في الإحتفال بتصرف الطفلة هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي منتقدة هذه التصرفات.

وكتبت ماجدة خير الله على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “الإحتفاء الهيستيري بتصرف انساني صدر من طفله تنازلت عن حقها في كيس شيبسي كي تساعد شخص محتاج، هذا الاحتفاء كفيل بإفساد حياة الطفله التي لم تدرك حتي اللحظه سبب كل هذه الهيصه علي تصرف صدر منها بتلقائيه وروح طيبه”.

وتابعت: “وتخيل هذه الطفله بعد عدة سنوات لو قامت بإنجاز حقيقي كأن تحصل علي مكانه متميزه في دراستها ، ويظهر اسمها ضمن اوائل الاعداديه او الثانويه ولاتحصل علي جزء بسيط من الاحتفاء الذي حصلت عليه من اجل كيس الشيبسي”.

واختتمت: “اي خلل نفسي ممكن ان يحدث لها والغريب اننا في بلد يدعي اهله انهم متدينون بالطبيعه ومع ذلك تنتابهم الدهشه عند اي موقف انساني طيب وكاننا في مجتمع شياطين لانصدق ان يصدر اي موقف يحمل رحمه او طيبه من اي منا”.

خطفت الطفلة الصغيرة «هايدي» التي لا يتعدّ عمرها الثانية عشر عامًا قلوب الناس بتصرفها الإنساني، بعدما قررت التنازل عن رغبتها الشخصية لمساعدة رجل مسن يجلس في الشارع .

وقالت هايدي صاحبة ترند كيس الشيبسي في حديثها لصدي  البلد :كنت بجيب فطار ليا انا و ماما شوفت الراجل  الغلبان وصعب عليا و قررت اديه اخر خمسة جنيه معايا.

و أضافت :قبل كده شوفت ست بتشحت و صاحب السوبر ماركت زعقلها و مشيت زعلانه فأديتها اخر عشرة جنيه معايا.

و تابعت:ماما و بابا علموني لو لقيت حد بتنمر علي حد ازعقلة و أساعد الناس.

وعن أنتشار الفيديو قالت مكنتش أعرف اني هتشهر لقيت ماما بتصحيني و بتقولي اتشهرتي و الناس شافت عملتي ايه.

و اختتمت حديثها قائلة: لو معانا فلوس وحد محتاجها نساعد الناس و لو مش معانا نقولهم كلمه حلوه حتي من غير ما نضايقهم او نزعقلهم.


قصة طفلة الشيبسي 
 

تسجيل الكاميرات أمام محل سوبر ماركت أظهر الطفلة هايدي طفلة الشيبسي في الفيديو وهي تُعيد كيس "شيبسي" إلى صاحب محل تجاري، مفضلة الاحتفاظ بثمنه لتمنحه لرجل مسن يجلس في الشارع.

وبدأ رواد السوشيال ميديا ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مشاركة الفيديو بكثافة عبر صفحاتهم الشخصية، ومنهم من كتب عبارات يشيد فيها بتربية الطفلة ومدى حُسن أخلاقها وجميل صنيعها.

“يسلم اللي رباكي”.. بهذه الكلمة أشاد الكثيرون بما صنعت الطفلة وإيثارها الرجل المسن المحتاج على نفسها حيث لم يكلفها الأمر سوى الاستغناء عن “كيس شيبسي” قيمته 5 جنيها، لتمنحها للرجل المسن وتغادر دون ضجيج.

ماجدة خير الله هايدي كيس الشيبسي فيسبوك صدي البلد

