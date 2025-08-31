قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس قوى عاملة النواب يكشف عن كيفية ضمان تنفيذ قانون العمل الجديد

النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن كيفية ضمان تنفيذ تطبيق قانون العمل الجديد، والذي من المقرر أن يتم بدء تطبيقه رسميا غدا، الاثنين  1 سبتمبر.

وأكد عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون العمل الجديد أصبح مطبقا بالفعل بعد إصدار القرار الجمهوري ونشره في الجريدة الرسمية،  مشيرا إلى أن هذا القانون ليس له لائحة تنفيذية.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن  هناك قرارات تنظيمية ولا توجد لائحة لقانون العمل الجديد، مؤكدا أن القرار الوزاري يحل محل اللائحة التنفيذية وينفذ مثل أي قانون لليوم التالي له.

وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن البدء في تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 في الأول من سبتمبر المقبل، سيشكل نقلة نوعية في حقوق العاملين بمصر، والذي جاء شاملاً ومتكاملاً.

وقال فؤاد إن القانون حقق العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين أطراف العمل، فقد ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة، ما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلاءم مع المتغيرات.

ونظم القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات، مواكباً التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل الجديدة.

وتابع: “على الصعيد القانوني، نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، ما يعكس حرص الدولة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين مستقبل العمال”.

وأكد أن القانون أولى أيضا اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة، ومنح المرأة في القطاع الخاص نفس الامتيازات التي يتمتع بها نظراؤها في الجهاز الإداري للدولة، مع توفير حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ودمجها ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وشدد على أن هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وشمولية الحماية لجميع فئات العمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، معقبا: "في المجمل فإن قانون العمل الجديد يعد رافداً أساسياً لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر".

ودعا رئيس المرافق العامة جميع أطراف العمل إلى ضرورة الوعي والاطلاع الكامل على قانون العمل الجديد لفهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق وقانوني، مؤكدا أن هذا الفهم يعزز من تنظيم علاقة العمل بين الأطراف، ويضمن حماية مصالح الجميع، ويُسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة.

قانون العمل الجديد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجريدة الرسمية لائحة تنفيذية القرار الوزاري

