إجراءات صارمة من المحافظات حيال مخالفات البناء والتعديات |تفاصيل

تسعي الدولة للقضاء علي المخالفات بشتي صورها سواء مخالفات بناء او تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولذا تتخذ المحافظات إجراءات صارمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكاني أو غيرها ..

محافظة اسوان

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على سرعة التدخل الفورى مع أى حالات مستحدثة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المادى والفنى اللازم للإنتهاء من التعامل معها وإزالتها فى المهد .

وأكد محافظ أسوان أهمية التعامل مع هذا الملف الذى يشهد متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض من أجل الحفاظ حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وقال في اجتماع بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية: حريصون على متابعة ملف المتغيرات المكانية ومعدلات الإنجاز المحققة خلال الفترة الماضية بنسبة إستجابة فورية بلغت 70% من إجمالى المتغيرات التي تم رصدها عبر المنظومة والبالغ عددها 67 ألف و910 نقطة .

اسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ إزالات لعدد 36 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، فضلا عن استرداد 5 أفدنة أملاك دولة خلال عدة حملات شملت نطاق 11 مركزًا بالمحافظة (ديروط، منفلوط، القوصية، البداري، أسيوط، أبنوب، الفتح، صدفا، ساحل سليم، الغنايم، وحي غرب)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإزالات التي جرت بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، بلغت مساحتها الإجمالية 2345 مترًا مربعًا مبانٍ، و5 أفدنة و17 قيراطًا و20 سهمًا من الأراضي الزراعية.

تفاصيل حملة إزالات التعديات بأسيوط

وأشار المحافظ إلى أن الحملات نفذت باستخدام معدات المراكز والأحياء، حيث شهد مركز ساحل سليم إزالة حالتين تعدٍ على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحات بلغت 90 مترًا مباني و5 أفدنة زراعة، بينما نفذت الوحدة المحلية بمنفلوط حالتي إزالة بمساحة 275 مترًا مربعًا على أملاك الإصلاح الزراعي كما تمت إزالة حالات تعدٍ مماثلة في مراكز الفتح، صدفا، القوصية، البداري، أسيوط، أبنوب، الغنايم، حي غرب، وديروط بإجمالي 36 حالة متنوعة بين أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية.