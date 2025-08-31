قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة
كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط
مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكرم انتشال التميمي

انتشال التميمي
انتشال التميمي

كشف مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" في دورته السادسة عن تكريم خبير المهرجانات انتشال التميمي، الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، حيث يمنحه المهرجان جائزة لاهاي للسينما تقديراً لمسيرته الحافلة وإسهاماته البارزة في دعم الفن السابع عربياً ودولياً.

ومن جانبه، أعرب انتشال التميمي عن سعادته بمنحه جائزة لاهاي للسينما، معبراً عن اعتزازه بالمهرجان وأهدافه والتزامه الراسخ بفتح آفاق للسينما الجديدة الشابة، ودعم صانعي الأفلام الشباب والسينما المستقلة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال تقديم قصص إنسانية معاصرة من المنطقة، وكسر الصور النمطية، وبناء جسور ثقافية بين هولندا والعالم العربي، مؤكداً أن هذه الجائزة ليست مجرد تقدير لمسيرته الشخصية، بل هي إشادة بروح التعاون والرؤية الإبداعية التي تجمع عشاق عالم السينما الساحر.

وأضاف انتشال التميمي أن هذا التكريم يمثل شرفاً كبيراً وهو اعتراف بقيمة العمل السينمائي الذي كرّس له مسيرته المهنية، كما أنه تكريم لكل شركاء رحلته، معتبراً هذا التكريم دافعاً للمستقبل لمواصلة العمل ودعم صانعي الأفلام في العالم العربي والمساهمة في بناء جيل جديد، مشيراً إلى اعتزازه بهذا التكريم الذي يأتي من بلد يعتبره موطناً ثانياً له، مما يضفي على هذه الجائزة قيمة معنوية خاصة.

يشغل انتشال التميمي عضوية المجلس الاستشاري الدولي لمهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى عمله كمستشار استراتيجي للمهرجان. 

ولد انتشال التميمي عام 1954 بغداد وحصل على درجة الماجستير في الصحافة من جامعة موسكو.

شغل التميمي منصب مدير مهرجان الجونة السينمائي، وقضى 8 سنوات مديراً للبرامج العربية في مهرجان أبوظبي السينمائي، ومديراً لصندوق «سند» لدعم الأفلام، وذلك بعد أن شغل منصب المدير الفني لمهرجان الفيلم العربي في روتردام. كما عمل منسقاً للبرامج العربية في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية منها ميونخ، وطوكيو، وباريس، ودلهي، وبراغ، وبارما وغيرها.

واختير التميمي ليكون عضواً في لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، منها لجنة التحكيم الدولية في الدورة الـ12 لمهرجان الليالي السوداء في تالين، والدورة الـ18 لمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، والدورة الـ16 لمهرجان «خواناخواتو» الدولي في المكسيك، إضافة إلى مشاركته في مهرجانات دولية كبرى مثل برلين، وروتردام، وكارلوفي فاري، ولوكارنو. كما كان عضواً في لجنة تحكيم جائزة الأمير كلاوس لدعم الأفلام ضمن مشروع «سينيمارت» عام 2007.

وشغل التميمي أيضاً عضوية رئاسة مجلس إدارة منظمة «نيتباك» لتحفيز السينما الآسيوية. وتولى مسؤولية تكريم السينما العراقية في بينالي معهد العالم العربي في باريس عام 2004، وطوكيو 2005، وبارما 2006، وبراغ 2006-2007، والإسماعيلية 2007. وعمل مبرمجاً للسينما العربية في الدورات من السادسة إلى العاشرة لمهرجان سييفان للسينما الآسيوية والعربية في دلهي بالهند خلال الأعوام 2004-2009.

ينطلق مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر المقبل في لاهاي، ويترأس المهرجان مصطفى بربوش، بينما تتولى مسؤولية الإدارة الفنية وفاء مراس.

