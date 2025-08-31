مكتبة الإسكندرية تشارك في تدريب أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة في تدريب أبناء الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة والبالغ عددهم 100 طالب وطالبة، وذلك في ضوء التعاون المثمر والمستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.



نظم المركز ورشة عمل "أصلك مستقبلك.. نعتز بتراثنا"، التي تجمع بين عظمة الماضي وابتكار المستقبل. بدأت الورشة برحلة عبر الزمن مع عرض "بانوراما التراث" الذي يسلط الضوء على الحضارة المصرية عبر العصور، وشمل الجزء الثاني من الورشة نشاط يستهدف تحديًا لإعادة بناء نماذج للساعة المائية والإسطرلاب، يتعلم فيه المشاركون المبادئ الفيزيائية ثم يعملون في فرق لبناء ومعايرة هذه الأدوات القديمة، محاكين بذلك دقة وعبقرية المصريين القدماء.

وقد سبق تلك الورشة المشاركة في فعاليات خارجية أقيمت بمجمع الأديان بمصر القديمة والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث عقدت ورشة طيارة ورق ونفذت فيها طائرات ورقية حملت أشكال زخارف فنية تعبر عن الخط الزمني الفني للحضارة المصرية.

و أقيمت ورشة عمل "الأمير والأقدار... قادش وأول معاهدة سلام“ القصة التاريخية الموثقة للملك القائد رمسيس الثاني وصراعه في معركة قادش.

واختتمت الورش التدريبية برسالة تؤكد أن الاعتزاز بالتراث هو دافع لبناء المستقبل بروح الإبداع ذاتها، وتأتي مشاركة مكتبة الإسكندرية من خلال قطاعاتها ومراكزها المتخصصة تجسيدًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية كافة، في رعاية الطفل والنشء، وتوفير بيئة متكاملة لصناعة قادة المستقبل.