قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك في تدريب أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء

أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء
أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء
أحمد بسيوني

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة في تدريب أبناء الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة والبالغ عددهم 100 طالب وطالبة، وذلك في ضوء التعاون المثمر والمستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.


نظم المركز ورشة عمل "أصلك مستقبلك.. نعتز بتراثنا"، التي تجمع بين عظمة الماضي وابتكار المستقبل. بدأت الورشة برحلة عبر الزمن مع عرض "بانوراما التراث" الذي يسلط الضوء على الحضارة المصرية عبر العصور، وشمل الجزء الثاني من الورشة نشاط يستهدف تحديًا لإعادة بناء نماذج للساعة المائية والإسطرلاب، يتعلم فيه المشاركون المبادئ الفيزيائية ثم يعملون في فرق لبناء ومعايرة هذه الأدوات القديمة، محاكين بذلك دقة وعبقرية المصريين القدماء.
وقد سبق تلك الورشة المشاركة في فعاليات خارجية أقيمت بمجمع الأديان بمصر القديمة والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث عقدت ورشة طيارة ورق ونفذت فيها طائرات ورقية حملت أشكال زخارف فنية تعبر عن الخط الزمني الفني للحضارة المصرية. 

و أقيمت ورشة عمل "الأمير والأقدار... قادش وأول معاهدة سلام“ القصة التاريخية الموثقة للملك القائد رمسيس الثاني وصراعه في معركة قادش.
واختتمت الورش التدريبية برسالة تؤكد أن الاعتزاز بالتراث هو دافع لبناء المستقبل بروح الإبداع ذاتها، وتأتي مشاركة مكتبة الإسكندرية من خلال قطاعاتها ومراكزها المتخصصة تجسيدًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية كافة، في رعاية الطفل والنشء، وتوفير بيئة متكاملة لصناعة قادة المستقبل.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية البرنامج الرئاسي تأهيل النشء مركز توثيق التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

بالصور

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

فيديو

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد