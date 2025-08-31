إعلامي: هيثم حسن مهاجم أوفيدو الإسباني سيلتحق بمعسكر المنتخب في أكتوبر

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومسؤولو اتحاد الكرة تواصلوا مع نادي ريال أوفيدو الإسباني من أجل انضمام هيثم حسن لاعب الفريق إلى معسكر الفراعنة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: اتحاد الكرة وحسام حسن تواصلوا مع ريال أوفيدو الإسباني لضم هيثم حسن لصفوف المنتخب لكن ليس المعسكر المقبل، وإنما المعسكر بعد المقبل الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل

واضاف: سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس حاول إقناع هيثم حسن باللعب لمنتخب تونس، ولكن اللاعب رغبته في اللعب لمنتخب مصر.

وتابع: تواصلنا مع اللاعب ومع والده، واتحاد الكرة تواصل مع اللاعب وطلب منه إنهاء كافة إجراءاته الإدارية، من أجل تمثيل منتخب مصر وسيلتحق بمعسكر منتخب مصر في المعسكر بعد المقبل في أكتوبر المقبل.