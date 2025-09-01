والد طفل يشتكي عدم قيد نجله ضمن ناشئي البنك الأهلي

اشتكى جمعة محمد، والد الطفل إياد، من إهدار حق نجله في القيد بناشئي البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن نجله استبعد قبل غلق باب القيد بـ3 أيام، وهو ما اهدر فرصته في الانضمام لأي ناد أخر.

وقال جمعة محمد، في تصريحات خاصة، إن «النادي قيد نجل أحد حكام الدوري المصري، ويدعى (محمد.ح) في قائمة فريق مواليد 2012 بنادي البنك الأهلي على حسب نجله».

وقال والد اللاعب إن «أحد سماسرة اللاعبين طلب مقابل مادي لإلحاق اللاعب بالنادي لكن أسرته رفضت هذا الأمر تماما».

وطالب جمعة محمد اللواء اشرف نصار رئيس البنك الأهلي برجوع حق اياد جمعة، وضمه إلى النادي مراعاة لموهبته الكبيرة معربة عن ثقتها الكبيرة في ادارته الحكيمة للنادي.

وطالب حمدي جمعة لجنة القيم والشفافية باتحاد الكرة بفتح تحقيق موسع في عملية اختيار الناشئين في وبحث عملية القيد، في بهدف إصلاح شامل لمنظومة اختيار الناشئين.

كان حمدي جمعة، كتب شكوى نجله من الظلم الذي تعرض له، بحسب قوله، مما سبب تفاعل مع الشكوى، البداية بأسامة عبدالمنعم الذي علق: «للاسف لو عندك ولد بيلعب كوره دلوقتى هتتعب جدااا معاه علشان تقدر تحطه في حته كويسه ولو حتى عرفت تعمل كده مش هتعرف تحافظ على مكانه في الفريق لان الواسطة والفلوس والاغراأت الأخرى أقوى منك ومن موهبة ابنك انت تعمل اللى عليك وتحاول تطور ابنك وتسيب الباقي على ربنا»

فيما علق محمد الغمراوي: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل مدرب بيظلم لاعب»