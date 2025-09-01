رضا عبد العال: فيريرا لازم يمشي من الزمالك.. ورحيل الرمادي خاطئ

فتح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق ، النار على البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، مطالباً بضرورة إقالته من تدريب الأبيض.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: يانيك فيريرا هو المسؤول الأول عن خسارة الزمالك أمام وادي دجلة والتفريط في فرصة اقتناص صدارة الدوري بعد تعثر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ولابد من رحيله عن الفريق بأقصى سرعة.

وأضاف: يانيك فيريرا بدأ مباراة وادي دجلة بتشكيل خاطئ ، فهناك علامات استفهام حول الدفع بعبد الله السعيد في التشكيل الأساسي للفريق ، فاللاعب لم يعُد قادراً على العطاء نظرة لتقدمه في العمر ، كما أن التغييرات لم تكن في محلها ، وخاصًة استبدال الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج وإشراك آدم كايد بدلاً منه.

وتابع: مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أخطأ في عدم التمسك باستمرار أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق ، خاصًة بعدما نجح في التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح ، فكان يجب التمسك به ومنحه كافة الصلاحيات في الموسم الجديد بدلاً من التعاقد مع مدرب أجنبي دون المستوى.