تلامس النصف مليون جنيه .. جيب ليبرتي أوتوماتيك للبيع

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب ليبرتي موديل 2006

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب ليبرتي موديل 2006، وتنتمي ليبرتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب ليبرتي موديل 2006 الخارجية

تمتلك سيارة جيب ليبرتي موديل 2006 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار شركة جيب أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جيب ليبرتي موديل 2006

تستمد سيارة جيب ليبرتي موديل 2006 قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب ليبرتي موديل 2006 الداخلية

تحتيو مقصورة سيارة جيب ليبرتي موديل 2006 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيب ليبرتي موديل 2006

تباع سيارة جيب ليبرتي موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 499 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .