إسرائيل ترسل دباباتها إلى عمق مدينة غزة.. وفرار المزيد من العائلات
22 سبتمبر الحكم على أم ساجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل
تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لأولى ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إياتا يُعيّن توماس رينارت نائبًا أول لرئيس الاتحاد للشؤون الخارجية
برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي
غير اسمه إلى محمد.. أرجنتيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء الكبير بالغردقة
جيش الاحتلال: دمرنا مسارات تحت الأرض في خان يونس بطول 8 كيلو مترات
وزير التعليم يفتتح 5 مدارس بالقليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد|صور
بحوث الصحراء: مشروع رائد لإدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء
الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات لدول مجموعة العشرين خلال أول 5 شهور من 2025
رغم استدعائه للمنتخب | مروان عطية يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا
بصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدرب المصري: حرارة الجو أثرت بالسلب على أداء اللاعبين أمام كهرباء الإسماعيلية

محمد الغزاوى

اكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري ان بداية المباراة كانت صعبة واللاعبون تأثروا سلبيًا بنتيجة التعادل أمام حرس الحدود.

واضاف الكوكي قائلا ظهرنا في الشوط الأول بشكل متوسط وعدلنا من خطة اللعب في الشوط الثاني فتحسن الأداء.

ولفت المدير الفني للنادى المصري ان تسجيل الهدف الأول في مباراة كهرباء الإسماعيلية أعطى للاعبين الثقة فظهروا بمستواهم الطبيعي.

وشدد الكوكي ان الفوز بمباراة اليوم كان ضروريًا قبل فترة التوقف والنقاط الثلاث غالية للغاية.

الكوكي سعيد بمؤازرة محافظ بورسعيد ومجلس الإدارة للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني للنادى المصري درسنا فريق كهرباء الإسماعيلية جيدا وأحيي جهازهم الفني على مجهوده الواضح معهم.

واسرد الكوكي قائلا نسعى لاستغلال فترة التوقف في تطوير مستوى اللاعبين والمنافسة على المراكز الأولى ليست سهلة.

وشدد المدير الفني للنادى المصري سعيه لزيادة الشراسة الدفاعية للاعبين مؤكد انه يدرب اللاعبين كثيرًا من أجل اللعب ككتلة واحدة.

واضاف الكوكي أغلقنا صفحة مباراة اليوم على الفور وسنبدأ على الفور التجهيز لمباراة الزمالك.

واختتم الكوكي حديثه مؤكد ان فترة التوقف الدولية المقبلة فرصة لالتقاط الأنفاس.

المصري النادى المصري كهرباء الإسماعيلية الزمالك

