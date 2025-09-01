مدرب المصري: حرارة الجو أثرت بالسلب على أداء اللاعبين أمام كهرباء الإسماعيلية

اكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري ان بداية المباراة كانت صعبة واللاعبون تأثروا سلبيًا بنتيجة التعادل أمام حرس الحدود.

واضاف الكوكي قائلا ظهرنا في الشوط الأول بشكل متوسط وعدلنا من خطة اللعب في الشوط الثاني فتحسن الأداء.

ولفت المدير الفني للنادى المصري ان تسجيل الهدف الأول في مباراة كهرباء الإسماعيلية أعطى للاعبين الثقة فظهروا بمستواهم الطبيعي.

وشدد الكوكي ان الفوز بمباراة اليوم كان ضروريًا قبل فترة التوقف والنقاط الثلاث غالية للغاية.

الكوكي سعيد بمؤازرة محافظ بورسعيد ومجلس الإدارة للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني للنادى المصري درسنا فريق كهرباء الإسماعيلية جيدا وأحيي جهازهم الفني على مجهوده الواضح معهم.

واسرد الكوكي قائلا نسعى لاستغلال فترة التوقف في تطوير مستوى اللاعبين والمنافسة على المراكز الأولى ليست سهلة.

وشدد المدير الفني للنادى المصري سعيه لزيادة الشراسة الدفاعية للاعبين مؤكد انه يدرب اللاعبين كثيرًا من أجل اللعب ككتلة واحدة.

واضاف الكوكي أغلقنا صفحة مباراة اليوم على الفور وسنبدأ على الفور التجهيز لمباراة الزمالك.

واختتم الكوكي حديثه مؤكد ان فترة التوقف الدولية المقبلة فرصة لالتقاط الأنفاس.