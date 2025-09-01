اتحاد نقابات عمل مصر يكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يعزز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويوفر قاعدة للأمان الوظيفي، ما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، كما يولي اهتماماً خاصاً بحقوق العمال.

قال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية “دي إم سي”، ان القانون يمثل خطوة كبيرة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق توازن واستقرار داخل سوق العمل المصري.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك فئات مهمة سيكون لها وضع خاص من القانون، منها النساء بحماية أكبر وزيادة إجازات الوضع، والعمالة غير المنتظمة التي يحميها صندوق الطوارئ، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم تصنيفهم ضمن القانون لضمان تكافؤ الفرص.