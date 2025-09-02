رئيس هيئة دار الكتب: لدينا نسخ من المخطوطات بخط المؤلف الأصلي

أكد أسامة طلعت رئيس الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق القومية، أن دار الكتب لديه مجموعة كبيرة من المخطوطات المخطوطة باليد قبل اختراع الطباعة .



وقال أسامة طلعت في حواره على قناة " المحور "، :" لدينا كتب تتحدث عن علوم الهندسة والفلك والابراج والطب ولدينا نسخة من مخطوط طبي لابن سينا ".

وتابع أسامة طلعت :" لدينا مخطوط أصلي للأصفهاني في دار الكتب والوثائق القومية ".



واكمل أسامة طلعت :" لدينا نسخ من المخطوطات بخط المؤلف الأصلي ".



ولفت أسامة طلعت :" دار الكتب يقوم بدور الجمع والاقتناء والإتاحة ودار الكتب والوثائق مركز بحثي رئيسي ".

