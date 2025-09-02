خبير اقتصادي: مصر باتت بوابة الدخول الحقيقية إلى السوق الإفريقي

أكد الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن مصر باتت بوابة الدخول الحقيقية إلى السوق الإفريقي الذي يضم نحو 1.4 مليار نسمة، وهو ما يجعلها محو رئيسي للتنمية الإقليمية وجذب الاستثمارات العالمية.

وقال بلال شعيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعات مجموعة العشرين إلى حلول مبتكرة، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، تعكس إدراك مصر لاحتياجات الاقتصادات الناشئة.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن أزمة الغذاء العالمية لا تزال تتفاقم، مؤكدا أن تقرير منظمة الغذاء العالمية في منتصف 2024 دق ناقوس الخطر حين كشف أن 10% من سكان العالم، أي نحو 768 مليون شخص، يواجهون نقصًا حادًا في التغذية.