في ختام دوري المكتبات.. القصور المتخصصة تحصد المركز الأول وفرع ثقافة دمياط أول الأنشطة الخاصة

ضمن برامج وزارة الثقافة الرامية إلى دعم القراءة وإعادة إحياء دور المكتبات، شهد قصر ثقافة روض الفرج، أمس الأحد، حفل ختام وإعلان جوائز الدورة الرابعة من دوري المكتبات، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت عنوان "تراث البوادي كنوز بلادي".

شهد حفل الختام الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وأماني شاكر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، والمخرج محمد صابر، ونخبة من المبدعين.

أكد الشاعر د. مسعود شومان في كلمته أن فكرة "دوري المكتبات" جاءت من إيمان عميق بأن المكتبات يجب أن تتحول إلى بؤر إشعاع ثقافي، مشيرا إلى أن الهيئة سعت خلال السنوات الماضية إلى استعادة دور المكتبات عبر برامج ثقافية حيوية تربط القارئ بواقعه وهويته.

وأضاف: "زرنا مكتبات في محافظات وقرى نائية، ورأينا عن قرب ما تقدمه وما تحتاجه، وكان هدفنا أن نجعل القراءة تجربة معاصرة مرتبطة بقضايا المجتمع مثل التغيرات المناخية، وأهمية النيل، وقيم الهوية، وصولا إلى استكشاف تراث البوادي كجزء أصيل من الشخصية المصرية".

وتابع شومان موضحا أن هذه الدورات ليست مجرد منافسات ثقافية، بل بمثابة مختبر للوعي، تتيح للأطفال والشباب أن يعيشوا التجربة القرائية والفنية كفعل يومي، يربطهم بتاريخهم ويصقل خيالهم ووعيهم النقدي. وختم كلمته بتوجيه الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة لدعمهم النشاط ولكل من ساهم في نجاح هذه التجربة الثقافية، متمنيا أن تتواصل المسيرة لتشمل موضوعات أخرى في الدورات المقبلة.

من جهتها، أعربت أماني شاكر عن سعادتها بما تحقق، قائلة: "نحن نحتفل اليوم بمرور عام كامل على هذا البرنامج الثقافي، الذي أصبح علامة مضيئة في مسيرة الهيئة نحو بناء جيل مثقف وواع ومحب للقراءة والمعرفة. وقد اخترنا هذه الدورة بعنوان يحمل عبق الأصالة وروح الهوية "تراث البوادي كنوز بلادي" لنفتح أمام أطفالنا نافذة على عالم البادية المصرية بما يحمله من تنوع وثراء تراثي وقيم إنسانية تستحق أن تروى وتحفظ".

وأوضحت أن "دوري المكتبات" مشروع ثقافي متكامل، لا يقف عند حدود المسابقة، وإنما يهدف إلى غرس حب المعرفة وتعزيز التفكير النقدي وربط الأجيال بجذورهم الثقافية وهويتهم الوطنية.

قدم الحفل الإعلامية أماني عمارة، واستهل بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المنافسات، من إعداد ومونتاج وهندسة صوتية محمد شومان، أعقبه تكريم الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول القصور المتخصصة "قصر ثقافة العمال، وقصر ثقافة تصفا"، والمركز الثاني إقليم شرق الدلتا الثقافي، والمركز الثالث إقليم القناة وسيناء الثقافي.

وفي الأنشطة الخاصة بدوري المكتبات "ورش الرسم والمحاضرات" فاز فرع ثقافة دمياط بالمركز الأول، وفرع ثقافة الشرقية بالمركز الثاني، وفرع ثقافة البحيرة بالمركز الثالث. وتنوعت الجوائز بين جوائز مالية وأخرى تمثلت في حقائب كتب وإصدارات وتم تكريم المشاركين بشهادات تقدير من الهيئة. وتم تكريم مسئولي مكتبات الفروع والأقاليم الثقافية.

واختتم الحفل بفقرة شعرية للأطفال المشاركين احتفالا بمرور عام على انطلاق "دوري المكتبات"، الذي نظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية ونفذته الإدارة العامة للمكتبات، بمشاركة ثمانية فرق من الأقاليم الثقافية الستة، والقصور المتخصصة، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.