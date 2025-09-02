ريبيرو يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي بعد رحيله.. شاهد

وجه مدرب النادي الأهلي السابق خوسيه ريبيرو رسالة لـ جماهير القلعة الحمراء بعد رحيله.

وقال ريبيرو: “أنا هطلب حاجة واحدة من الجمهور ، إنهم يدعموا الفريق بدون توقف لأن الفريق محتاجهم دلوقتي، الفريق بيشتغل بقوة ودعمكم هيفيد الفريق الفترة الجاية”.

وأعلن النادي الأهلي رحيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعدم استكمال تعاقده؛ بسبب تراجع النتائج، والخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين.

وعقدت لجنة التخطيط اجتماعا، استمعت فيه إلى تقرير مطول ومفصل من محمد يوسف، المدير الرياضي لقطاع الكرة، عن الأسباب التي أدت إلى تراجع الأداء بالصورة التي جعلت الفريق لم يحصد سوى 5 نقاط من 4 مباريات بالدوري.

وأخْطَرَ يوسف، لجنة التخطيط، بقرارات العقوبات التي وقَّعها على الفريق، كما تم الاستقرار على فسخ تعاقد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، ودراسة الموقف الشامل للفريق الأحمر في الساعات المقبلة.

وفندت لجنة التخطيط أسباب رغبتها في رحيل ريبيرو؛ بأنه:

- لم يطور أداء الفريق.

- عاند الجميع في مواعيد التدريبات والأحمال البدنية، والتي تسببت في إصابات بالجملة؛ لدرجة “غياب 5 لاعبين” عن مواجهة بيراميدز، وهم إمام عاشور، مروان عطية، ياسر إبراهيم، محمد شكري، ياسين مرعي، بجانب خوض التونسي محمد علي بن رمضان المباراة بحقنة مسكنة نتيجة معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

وطرح البعض اسْمَيْ حسام البدري وعلي ماهر؛ لتولي القيادة الفنية في المرحلة المقبلة، لكن لم تحسم اللجنة الموقف، خاصة أن هناك اتجاها كبيرا للتعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة ويكون قوي الشخصية.