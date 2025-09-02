قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة ميدانية لوضع الحلول الفورية للمطالب الجماهيرية بقرية الشريف إبراهيم بأسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

عرض سيد سعدى رئيس مدينة دراو، تقريرا تفصيليا على اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من الوحدة المحلية وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإدارة التعليمية لتحويل توجيهات محافظ أسوان أثناء لقائه بممثلى أهالى العبابدة والبشارية بقرية الشريف إبراهيم بمدينة دراو إلى واقع ملموس .

وأوضح التقرير أن اللجنة انتقلت على الطبيعة لمقابلة الأهالى، وتم مناقشة الطلبات والشكاوى التى تم عرضها فى لقائهم بالمحافظ لوضع الحلول الفورية والعاجلة .

وأشار سيد سعدى إلى أنه بالنسبة لقطاع مياه الشرب ، تم إحلال وتجديد خط 4 بوصة ، وزيادة قدرته إلى 6 بوصة وذلك بطول 3 كم مما ساهم فى حل مشكلة ضعف المياه ، ولا توجد حالياً أى مشاكل بهذا القطاع.

أما ما يتعلق بقطاع الكهرباء فقد تمت المعاينة على الطبيعة للأعمدة الموجودة بالقرية ، وتلاحظ أن بعضها يحتاج إلى إحلال وتجديد ، وتم إدراجها ضمن الخطة الحالية لهندسة كهرباء دراو لسرعة التنفيذ .

لجنة ميدانية 

كما تم تكليف مسئول الكهرباء بالوحدة المحلية لمراجعة أعمدة الإنارة حيث تم تركيب 13 كشاف و 20 لمبة ليد كهربائية ، وجارى إستكمال أعمال الإنارة لباقى الأعمدة بكافة أنحاء القرية والمدخل الرئيسى.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمطلب إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى " إبتدائى – إعدادى " ، تبين من المعاينة وجود مدرسة للتعليم المجتمعى “ المرحلة الإبتدائية ”، وتؤدى الخدمة على أكمل وجه ، وأقرب مدرسة إبتدائى منها لا تزيد عن مسافة 2 كم ، وبناءاً على رغبة الأهالى لإنشاء مدرسة لإستيعاب أبنائهم فى مرحلة التعليم الإعدادى، تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتدبير مساحة 1250 متر لإنشاء المدرسة عليها ، وسيتم إدراجها ضمن خطة الهيئة القادمة.

  أما ما يتعلق برصف الطرق فيوجد طريق ترابى بطول 2 كم ، وجارى الدراسة لرصف الطريق بدءاً من مزلقان دار السلام بطول 1 كم لتوسعة الطريق ، والمسافة المتبقية يتم تذليل المعوقات الموجودة بها ليتم توفير مستلزمات الرصف بواسطة مديرية الطرق .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

