كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن إدارة الكرة بالزمالك.

وكتب أحمد حسن:"إدارة الكرة بالزمالك ترى أن الحكم على فيريرا ليس بفوز أو خسارة مباراة لكن لابد من تقييم طويل المدى وحصوله على فرصته كاملة".

ويدخل نادي الزمالك فترة حاسمة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يخوض سلسلة من المباريات القوية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في ظل منافسة محتدمة على الصدارة.

استهل الزمالك مشواره بفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا في الجولة الثانية.

في الجولة الثالثة، حقق الفريق الأبيض انتصارًا صعبًا على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ثم فاز على فاركو بهدف نظيف في الجولة الرابعة.



لكن الفريق تعرض لأول هزيمة له هذا الموسم في الجولة الخامسة، بعدما خسر أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط من 5 مباريات.