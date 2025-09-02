توصيات طبية لموسم الدراسة من مستشار رئيس الجمهورية للصحة

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، من خطورة تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، موضحًا أن الفيروسات التنفسية لا تحتاج في معظم الحالات إلى مضادات حيوية، إلا في بعض الظروف التي يحددها الطبيب المختص.

وأشار تاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إلى خطورة تناول أي أدوية دون أشراف طبي، مشددا على أن الفيروسات التنفسية لا تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية إلا في بعض الحالات.

وفيما يخص موسم العودة إلى المدارس، نصح أولياء الأمور بضرورة تجنب تعريض الأطفال لدرجات حرارة متباينة بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أهمية إبقاء الطفل المصاب بنزلة برد في المنزل حتى تمام شفائه.

كما دعا المواطنين إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل صغار وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان ونقص المناعة.