قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
الصفدي: سلاح التجويع الصهيوني يفاقم المجاعة في قطاع غزة
4 دول أفريقية تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال سبتمبر
وزير الخارجية يوكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي في توفير الخدمات للفلسطينيين
أيمن الصفدي يطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني
إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال
لأول مرة منذ 8 سنوات| كتاب جديد لرياضيات أولى ابتدائي بمعايير يابانية
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية يشهد لقاءً موسعاً ضم نخبة من المسؤولين والبارزين من مصر وسلوفينيا
صحة غزة تعلن وفاة 13 حالة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال
انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 أشخاص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تترقب جماهير الكرة المصرية عودة منتخب الفراعنة إلى أجواء المنافسات الرسمية خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يخوض الفريق الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن مباراتين في غاية الأهمية ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

المباراتان تمثلان محطة فاصلة في مشوار المنتخب الوطني، خاصة في ظل تربعه على صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، لكن مع بقاء أكثر من جولة قد تحمل الكثير من المفاجآت.

 

مواجهة إثيوبيا بالقاهرة

تقام المباراة الأولى في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025 على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف المنتخب المصري نظيره الإثيوبي في لقاء يتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفراعنة، وأهمية اللقاء لا تكمن فقط في النقاط الثلاث، بل في تعزيز ثقة اللاعبين قبل السفر إلى العاصمة واغادوغو لملاقاة منتخب بوركينا فاسو.

الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يضع عينه على تحقيق فوز مريح، معتمداً على جاهزية النجوم وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد الفريق، وعمر مرموش المحترف في صفوف مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المحليين الذين أثبتوا جدارتهم في الدوري المصري.

اختبار صعب أمام بوركينا فاسو

بعد أربعة أيام فقط، يسافر المنتخب المصري إلى بوركينا فاسو لمواجهة منتخب “الخيول” يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واغادوغو في السابعة مساء.

المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن الفريق البوركيني يمتلك مجموعة من العناصر المميزة المحترفة في الدوريات الأوروبية، فضلًا عن استفادته من عاملي الأرض والجمهور، ويمتلك رصيد 11 نقطة خلف المنتخب المصري بالمجموعة.

ويُعد هذا اللقاء من أصعب محطات الفراعنة في التصفيات، حيث يسعى المنافس للحاق بصدارة المجموعة ومزاحمة مصر على بطاقة التأهل، لذلك، فإن الخروج بنتيجة إيجابية من واغادوغو سيمنح المنتخب الوطني خطوة كبيرة نحو حلم المونديال.

موقف المجموعة وأهمية المباراتين

يدخل منتخب مصر الجولتين وهو في وضع مريح نسبيًا، حيث يتصدر مجموعته برصيد قوي جمعه من الجولات السابقة، مستفيدًا من انتصاراته المتتالية وأداء منظم أقنع الجماهير والمتابعين.

الفوز على إثيوبيا في القاهرة، ثم تحقيق نتيجة إيجابية أمام بوركينا فاسو، يعني عمليًا اقتراب الفراعنة بشكل كبير من حسم بطاقة العبور إلى كأس العالم قبل الجولات الأخيرة.

أما في حالة التعثر، فإن المنافسة قد تشتعل من جديد مع منتخبات مثل بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وهو ما يجعل المباراتين القادمتين بمثابة منعطف مصيري في مسيرة الفريق.

دعم جماهيري وحلم المونديال

الجماهير المصرية تنتظر بشغف رؤية منتخبها في كأس العالم للمرة الثانية خلال العقد الأخير، بعدما ظهر الفريق في نسخة روسيا 2018.

ومع تولي حسام حسن القيادة الفنية، تجددت الآمال في رؤية أداء قوي يعكس شخصية الفراعنة التاريخية كأحد كبار القارة السمراء.

الاتحاد المصري لكرة القدم من جانبه دعا الجماهير للاحتشاد في مدرجات استاد القاهرة لمساندة اللاعبين في مواجهة إثيوبيا، مؤكداً أن الدعم الجماهيري سيكون السلاح الأهم قبل التوجه إلى واغادوغو لموقعة بوركينا فاسو.

بهذا، يدخل المنتخب المصري أسبوعًا مصيريًا بين 5 و9 سبتمبر، يسعى خلاله لتأكيد هيمنته على المجموعة ووضع قدمه بقوة على طريق المونديال، في رحلة يأمل المصريون أن تنتهي بكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الوطنية.

منتخب الفراعنة حسام حسن كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

زيزو وعاشور

بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق

ترشيحاتنا

دكتور إبراهيم نجم

مستشار مفتي الجمهورية يشارك في لقاء القادة الدينيين لمجموعة "بريكس" بالبرازيل

دعاء المولد النبوي الشريف

دعاء المولد النبوي الشريف.. ردده واغتنم فضله وبركته

الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر

خلال ساعات.. اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية

بالصور

سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر
رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر
رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

ماجدة خير الله: عدم فهم نهايات «ما تراه ليس كما يبدو» ليست فى صالحه

ماجدة خير الله - ما تراه ليس كما يبدو
ماجدة خير الله - ما تراه ليس كما يبدو
ماجدة خير الله - ما تراه ليس كما يبدو

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر

مواقيت الصلاة حسب موقعك
مواقيت الصلاة حسب موقعك
مواقيت الصلاة حسب موقعك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد