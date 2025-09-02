قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
ورشة عمل للأطفال بعنوان: «الحياة في العالم الآخر» بمكتبة الإسكندرية

أحمد بسيوني

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة عمل للأطفال من 6 سنوات وحتى 12 سنة، بعنوان: «الحياة في العالم الآخر»، وذلك يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 12.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، متحف الآثار.

في هذه الورشة، ينطلق الأطفال في رحلة عبر الزمن لاكتشاف فكر المصري القديم عن الحياة في العالم الآخر، من خلال بعض الموضوعات؛ مثل التعرف على الرسومات والنقوش الجنائزية التي زينت جدران المقابر والمعابد، اكتشاف أسرار التحنيط وحفظ الجسد، ودوره لضمان البعث والخلود في الحياة الأخرى، والتعرف على الأثاث الجنائزي الذي رافق المتوفى في رحلته الأبدية.

كما يشارك الأطفال في ورشة العمل لمحاكاة شكل المقبرة، والتعرف عن قرب على شكل المومياء وما كانت تمثله من رمز للخلود وذلك من أجل إضفاء جو من التشويق والتجربة الحقيقية.

وتتضمن الورشة أنشطة تفاعلية مخصصة للأطفال مثل إعادة رسم بعض الرموز الجنائزية، ألعاب وأسئلة ممتعة لاختبار معلوماتهم وتجربة مبسطة توضح مراحل الطقوس الجنائزية.

