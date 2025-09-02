ورشة عمل للأطفال بعنوان: «الحياة في العالم الآخر» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة عمل للأطفال من 6 سنوات وحتى 12 سنة، بعنوان: «الحياة في العالم الآخر»، وذلك يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 12.00 ظهرًا، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، متحف الآثار.

في هذه الورشة، ينطلق الأطفال في رحلة عبر الزمن لاكتشاف فكر المصري القديم عن الحياة في العالم الآخر، من خلال بعض الموضوعات؛ مثل التعرف على الرسومات والنقوش الجنائزية التي زينت جدران المقابر والمعابد، اكتشاف أسرار التحنيط وحفظ الجسد، ودوره لضمان البعث والخلود في الحياة الأخرى، والتعرف على الأثاث الجنائزي الذي رافق المتوفى في رحلته الأبدية.

كما يشارك الأطفال في ورشة العمل لمحاكاة شكل المقبرة، والتعرف عن قرب على شكل المومياء وما كانت تمثله من رمز للخلود وذلك من أجل إضفاء جو من التشويق والتجربة الحقيقية.

وتتضمن الورشة أنشطة تفاعلية مخصصة للأطفال مثل إعادة رسم بعض الرموز الجنائزية، ألعاب وأسئلة ممتعة لاختبار معلوماتهم وتجربة مبسطة توضح مراحل الطقوس الجنائزية.