3 ملفات على طاولة فيريرا قبل مواجهة المصري

يعمل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لحسم ثلاثة ملفات فنية وإدارية عاجلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا للعودة إلى المنافسات، وعلى رأسها مواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويعمل فيريرا بالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي جون إدوارد على ترتيب الأوضاع داخل الفريق، خاصة بعد النتائج المهزوزة مؤخرًا، والخسارة من وادي دجلة.

مستقبل سيف الدين الجزيري

شهدت الأيام الأخيرة انفراجة في العلاقة بين المدرب البلجيكي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث تم الاتفاق على عودته للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد تسوية الخلاف بين الطرفين.

ويأتي هذا القرار في ظل تراجع أداء المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، وعدم اقتناع الجهاز الفني والجماهير به حتى الآن.

أزمة خط الدفاع

استقر فيريرا على منح المدافع الجديد محمد إسماعيل فرصة المشاركة للمرة الأولى مع الفريق، في مباراة المصري المرتقبة، بهدف تعزيز الخط الخلفي وتوفير البدائل المناسبة، وذلك في ظل غياب محمود حمدي "الونش" بسبب الإيقاف.

أزمة حراسة المرمى

يولي فيريرا اهتمامًا خاصًا بملف حراسة المرمى، حيث يخطط لعقد جلسات منفردة وجماعية مع الثلاثي المهدي سليمان، محمد عواد، ومحمد صبحي، من أجل إزالة أي توترات أو خلافات قد تؤثر على تركيزهم، وضمان جاهزيتهم الفنية والنفسية للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود فيريرا إلى القاهرة يوم الخميس المقبل بعد انتهاء إجازته في بلجيكا، على أن يقود تدريبات الفريق بدءًا من الجمعة، في إطار التحضيرات النهائية لاستئناف الدوري.