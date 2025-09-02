قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
الحكومة: "المركزي" يخفض أسعار العائد 200 نقطة أساس مدعومًا بتراجع التضخم
الرئيس السيسي يهنئ فيتنام وسان مارينو بيوم الاستقلال وتأسيس الجمهورية
صناعة إلهية.. الشيخ خالد الجندي: معجزة النبي بدأت قبل النبوة
نفس منهج اليابان .. 6 معلومات عن كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
بطء وتفتيش مشدد.. الاحتلال يُعطل دخول قافلة الإغاثة الـ28 إلى غزة
تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل لقاء الجمعة
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 35
أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إعادة فتح أبوابها أمام مواطنيها
أولياء أمور مصر: المدارس الخاصة تلزم الأهالي بـ"السابلايز الغالية" ونطالب بتدخل الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 ملفات على طاولة فيريرا قبل مواجهة المصري

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

يعمل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، على استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لحسم ثلاثة ملفات فنية وإدارية عاجلة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا للعودة إلى المنافسات، وعلى رأسها مواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويعمل فيريرا بالتنسيق الكامل مع المدير الرياضي جون إدوارد على ترتيب الأوضاع داخل الفريق، خاصة بعد النتائج المهزوزة مؤخرًا، والخسارة من وادي دجلة.

مستقبل سيف الدين الجزيري
شهدت الأيام الأخيرة انفراجة في العلاقة بين المدرب البلجيكي والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث تم الاتفاق على عودته للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد تسوية الخلاف بين الطرفين.

 ويأتي هذا القرار في ظل تراجع أداء المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، وعدم اقتناع الجهاز الفني والجماهير به حتى الآن.

أزمة خط الدفاع
استقر فيريرا على منح المدافع الجديد محمد إسماعيل فرصة المشاركة للمرة الأولى مع الفريق، في مباراة المصري المرتقبة، بهدف تعزيز الخط الخلفي وتوفير البدائل المناسبة، وذلك في ظل غياب محمود حمدي "الونش" بسبب الإيقاف.

أزمة حراسة المرمى
يولي فيريرا اهتمامًا خاصًا بملف حراسة المرمى، حيث يخطط لعقد جلسات منفردة وجماعية مع الثلاثي المهدي سليمان، محمد عواد، ومحمد صبحي، من أجل إزالة أي توترات أو خلافات قد تؤثر على تركيزهم، وضمان جاهزيتهم الفنية والنفسية للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود فيريرا إلى القاهرة يوم الخميس المقبل بعد انتهاء إجازته في بلجيكا، على أن يقود تدريبات الفريق بدءًا من الجمعة، في إطار التحضيرات النهائية لاستئناف الدوري.

يانيك فيريرا المصري البورسعيدي الزمالك الدوري الممتاز جون إدوارد سيف الدين الجزيري عدي الدباغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

أرشيفي

إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان

ترشيحاتنا

أرشيفي

إصابة 3 أشخاص في دهس سيارة لحشد من الناس بولاية بنسلفانيا

غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع

إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط لمرحلة جديدة من قـ.تل أبرياء غزة

أيمن الصفدي- وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية الأردني: هناك 2.3 مليون فلسطيني محاصرون في غزة أمام أعين دول العالم

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

منتشر بين الأطفال.. اعرف أسباب مرض كريم فهمى

كريم فهمى
كريم فهمى
كريم فهمى

وداعا للمبيدات.. 5 طرق طبيعية وآمنة لطرد الحشرات من مطبخك

خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات
خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات
خمس طرق مجرّبة وفعالة لطرد الحشرات

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟
كيف تحافظ على هدوئك عندما يرفض طفلك أداء الواجب المدرسي؟

فيديو

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

فريدة سيف النصر والتيك توك

فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد