نيكول سابا تكشف سبب الاكتفاء بإبنة واحدة

تحدثت الفنانة نيكول سابا عن سبب اكتفائها بإنجاب ابنتها الوحيدة «نيكول»، موضحة أن ضغوط الحياة والعمل كانت من أهم العوامل التي حالت دون التفكير في تكبير العائلة.



وقالت نيكول خلال لقائها ببرنامج «عمر جديد»: «الوقت يخطفنا، ومع الشغل والارتباط المستمر بالتسليمات والالتزامات، تكبير العيلة لازم يكون قرار سريع وما ياخد وقت. الأمومة مسؤولية كبيرة وعايزة استمرار وتضحية، وأنا كنت حريصة دايمًا على الحفاظ على شغلي وشكلي وصحتي».



وأضافت أنها رغم ذلك لم تندم على قرارها، مؤكدة أنها تعيش سعادة كبيرة مع ابنتها، التي تطلب منها دومًا أن يكون لديها أخ أو أخت، لكنها في الوقت نفسه تحب أن تحصل على كل الاهتمام والدلع.