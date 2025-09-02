وليد جاب الله: برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في احتواء التضخم في مصر

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها حاليا سعر مرن للعملة الدولارية، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يساعد الدول لمواجهه التحديات الصعبه قصيرة ومتوسطة المدى.





واضاف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، في لقاء عبر زووم، مساء اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، أن صندوق النقد الدولي ساعه مصر في نجاح الاصلاح الاقتصادي، متابعا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في احتواء التضخم في مصر.

وتابع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر ر تجاوزت فترة اقتصادية صعبة ونعيش عصرا الانطلاق، لافتا إلى أن مصر لديها رؤيه 2030 والتي تعمل عليها.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إلى أن لا يوجد اقتصاد اشتراكي في العالم حاليا، مستدركا أن لا يوجد دوله منعازلة اقتصاديا في العالم.

