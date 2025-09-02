أستاذ علاقات دولية: مصر تمثل عقبة حقيقية أمام المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن الموقف المصري يشكل حاجزًا حقيقيًا أمام الطموحات الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى لتنفيذ مشروعين أساسيين: إقامة "إسرائيل الكبرى"، وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، وذلك عبر تصفية القضية الفلسطينية من خلال ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها.

وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن إسرائيل تعتمد على فرض الأمر الواقع من خلال خطوات أحادية تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية نهائيًا،.

وشدد على أن القاهرة تتحرك بقوة لإفشال هذه المخططات.