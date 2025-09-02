محمد عبدالستار أمينا مساعدا لمحافظة القاهرة بحزب العدل

أصدر حزب العدل برئاسة النائب عبدالمنعم إمام، قرارًا بتكليف محمد عبدالستار بمنصب أمين مساعد محافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الحزب لتعزيز البنية التنظيمية ودعم الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية على مستوى المحافظات.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدل في بيان رسمي، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الحزب لإعادة هيكلة الأمانات الفرعية، وتمكين الكفاءات الشابة القادرة على الإسهام بفعالية في العمل السياسي والتنظيمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب ضخ دماء جديدة ذات رؤية واضحة وارتباط وثيق بقضايا المواطنين.

ويتمتع محمد عبدالستار بخبرة تنظيمية ومجتمعية واسعة، وخبرة طويلة تمتد لسنوات في العمل العام، ساهم خلالها بفعالية في دعم البرامج الحزبية والمشاركة في صياغة وتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والتنموية.

من جانبه، أعرب عبدالستار عن اعتزازه بالثقة التي منحها له قيادات الحزب، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل وفق توجهات الحزب ورؤيته الإصلاحية، وبذل كافة الجهود لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، لا سيما بين فئة الشباب.