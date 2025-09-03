قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. فصل الكهرباء عن 4 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
«ميكالي»: كنت قريبًا من تدريب الزمالك.. ولهذا السبب فشلت المفاوضات
«اللي الأهلي عايزه بيعمله».. تعليق قوي من عادل عبدالرحمن حول ملف تجديد إمام عاشور
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية
روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضيها
بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو ينقل جلسة الكابينيت إلى ملجأ سري مُحصّن
بالتزامن مع احتفالات بكين.. ترامب يتهم الصين وروسيا وكوريا بالتآمر ضد أمريكا
الجريدة الرسمية تنشر أسعار شحن السيارات الكهربائية
عادل عبدالرحمن: حسام حسن مهاجم «مصنوع».. والموهبة اتعملت عشان «الخطيب»
الخطيب يمنح عماد النحاس 24 ساعة لتشكيل جهازه الفني
احتفالات بكين التاريخية تجمع رؤساء الدول لاستعراض القوة والدبلوماسية
وزير بريطاني سابق: لا يمكن معاقبة شعب بأكمله بسبب «حماس».. والغرب يواجه اختبارًا أخلاقيًا |فيديو
ميكالي: اتحاد الكرة كان يرغب في تعييني مديرًا فنيًا للمنتخب الأول قبل حسام حسن

محمد سمير

أكد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، أن بعض مسؤولي اتحاد الكرة تواصلوا معه لتولي تدريب المنتخب الأول خلال فترة تواجده مع المنتخب الأولمبي.

وقال ميكالي، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أثق في قدرة المنتخب الأول على التأهل لكأس العالم، والكرة المصرية تقدمت كثيرًا مع تواجد عدد من المحترفين مثل محمد صلاح ومرموش".

وأضاف: "منتخب مصر الأوفر حظًا للتأهل لكأس العالم. بالطبع كنت أتمنى تدريب المنتخب الأول، لكن لا أرغب في الحديث عن ذلك حاليًا. ومع ذلك، حسام حسن يقدم مستويات مميزة مع المنتخب الأول وأدعمه بشكل قوي".

وتابع: "إحساسي أن حسام حسن هو الأنسب لهذه المرحلة لمنتخب مصر، فهو غيور على المنتخب، وأنا سعيد بمستوى الكرة المصرية. لم أحصل على وعد رسمي بتدريب المنتخب الأول، ولكن كانت هناك أحاديث عن إمكانية توليي المهمة، لكنها لم تكن وعودًا رسمية أو مباشرة خلال فترة تواجدي مع المنتخب الأول".

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

