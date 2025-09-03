ميكالي: اتحاد الكرة كان يرغب في تعييني مديرًا فنيًا للمنتخب الأول قبل حسام حسن

أكد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، أن بعض مسؤولي اتحاد الكرة تواصلوا معه لتولي تدريب المنتخب الأول خلال فترة تواجده مع المنتخب الأولمبي.

وقال ميكالي، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أثق في قدرة المنتخب الأول على التأهل لكأس العالم، والكرة المصرية تقدمت كثيرًا مع تواجد عدد من المحترفين مثل محمد صلاح ومرموش".

وأضاف: "منتخب مصر الأوفر حظًا للتأهل لكأس العالم. بالطبع كنت أتمنى تدريب المنتخب الأول، لكن لا أرغب في الحديث عن ذلك حاليًا. ومع ذلك، حسام حسن يقدم مستويات مميزة مع المنتخب الأول وأدعمه بشكل قوي".

وتابع: "إحساسي أن حسام حسن هو الأنسب لهذه المرحلة لمنتخب مصر، فهو غيور على المنتخب، وأنا سعيد بمستوى الكرة المصرية. لم أحصل على وعد رسمي بتدريب المنتخب الأول، ولكن كانت هناك أحاديث عن إمكانية توليي المهمة، لكنها لم تكن وعودًا رسمية أو مباشرة خلال فترة تواجدي مع المنتخب الأول".