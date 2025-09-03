عارفة عبد الرسول تتألق في فيلم «ضي» وتكشف كواليس شخصيتها |فيديو

تألقت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول في فيلم "ضي"، الذي يُعرض حاليًا في السينمات.

وقالت عارفة عبد الرسول في تصريحات لـ صدى البلد: "أجسد شخصية سيدة من عمال الترحيل يتجولون في القرى بعد جني المحاصيل الزراعية ويبيعون المحصول. هؤلاء النساء من قري مختلفة، يغنين ويضحكن لتخفيف مشاق العمل".

وأضافت: "فيلم ضي رائع، شارك في العديد من المهرجانات ويناقش قضايا هامة متعددة".

واختتمت عارفة عبد الرسول حديثها قائلة: "أغنية الكينج محمد منير إضافة كبيرة وقوية للفيلم، وأنا سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، حيث سادت الكواليس أجواء من التعاون والإيجابية".

فيلم ضي

يسلط فيلم "ضي" الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية، تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، ويعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة الفيلم: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، حنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون. من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.



