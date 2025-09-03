فيلم 5 جولات يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر

تصدر فيلم"5 جولات" قائمة الأفلام الأعلي مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد الالكترونية.

احتل فيلم 5 جولات المركز الأول، من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلي مشاهدة في مصر.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد.

فيلم 5 جولات سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.