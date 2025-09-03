قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السنغافوري في 21 سبتمبر

أرشيفيه
أرشيفيه
علياء فوزى

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدي أعمال "أفريقيا- سنغافورة" والذي يُعد المنصة الرائدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين إفريقيا وأسيا، ويُنظّم كل عامين بواسطة "إنتربرايز سنغافورة"، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع الشركات في البلاد.

حضر المنتدى 700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا، وتناولت جلسات المنتدى عدة قضايا من أهمها فرص التكامل الاقتصادي الأفريقي عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وآفاق استخدام التكنولوجيا المالية (Fintech)، والخدمات اللوجستية، والنمو الحضري الذكي بالأسواق الناشئة، وسوق تداول الكربون والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024. 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة النمو يقع ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية، مشيراً إلى الجهد الضخم الذي قامت به الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار والبنية التحتية لجذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي والأسواق المالية.

كما استهدفت الزيارة لقاء مع مجتمع الأعمال السنغافوري من خلال إقامة مائدة مستديرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات السنغافوريSBF والتي ضمت 30 شركة من كبري الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع شركات مُحددة تستهدف الهيئة جذب استثماراتها إلى مصر، نتيجة توافق الرؤى والخطط المستقبلية للجانبين، ومن هذه الشركات: شركة ليو إلكتريك (Leo Electric) المتخصصة في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، ومجموعة كابيلا (CAPELLA Hotel Group) الرائدة في قطاع الضيافة والفندقة الفاخرة، ومجموعة كووك (Kuok Group) التي تتوزع أعمالها بين الزراعة ومعالجة الأغذية، والشحن والملاحة، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والطاقه، ومجموعة سينتيك CeEntek التي تنتج مواد البناء منخفضة الكربون وشركة meinhadt المكتب الهندسي الدولي والذي يعمل في مصر منذ عشر سنوات بغرض التعاون في تطوير المشروعات المطروحة والعمل علي جذب مستثمرين جدد من جنوب شرق أسيا للاستثمار في هذه المشروعات. 

كما بحث الرئيس التنفيذي مع الشركات السنغافورية العاملة في مصر فرص التوسع وإقامة منشأت جديدة، ومن أهم هذه الشركات مجموعة تولارام (Tolaram Group) المتخصصة في المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة، والبنية التحتية، والخدمات الرقميه، وكبرى الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي تيماسيك (Temasek Holding).

والتقى حسام هيئة ممثلي وزارة الخارجية السنغافورية بغرض الاتفاق على التحضيرات النهائية لإقامة منتدى الأعمال المصري السنغافوري، والذي من المخطط أن تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ٢١ سبتمبر الجاري بحضور الرئيس السنغافوري، ثارمان شانموجاراتنام ووفد رجال الأعمال السنغافوريين.



 

إنتربرايز سنغافورة والمناطق الحرة الاقتصادي الأفريقي الخدمات اللوجستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

باولو ميلاجريس

ميلاجريس: تدريب الأهلي مسئولية كبيرة

زيزو

عمرو سماكة: زيزو لازم يطير في الملعب عشان الـ 100 مليون جنيه بتوع الأهلي

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد