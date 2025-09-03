تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 6 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 10 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 22 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم، الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18896 طنا، تشمل: 810 أطنان مولاس و5300 طن يوريا و4577 طن أسمنت معبأ و2941 طن كلينكر و1550 طن ملح معبأ و3718 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66877 طنا، تشمل: 2358 طن خردة و11089 طن حديد و29906 أطنان سلاج و20687 طن ذرة و2808 أطنان كسب عباد و37 طنا من القمح.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 904 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد بلغ 256 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4534 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 30519 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50120 طنًا، وجرى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2543 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4809 حركات .

