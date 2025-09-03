قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى بالميركاتو الصيفي .. البريميرليج في الصدارة

أغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمس الكبري، وتصدر ليفربول المشهد بعد كسر الأرقام القياسية المحلية والعالمية.

وانفرد ليفربول بصدارة سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا بعدما ضم صفقتين هم الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

حيث تعد صفقة ليفربول الجديد بضم ألكسندر إيزاك من نادي نيوكاسل يونايتد أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بقيمة وصلت لـ 125 مليون جنيه إسترليني  بجانب صفقة فلوريا فيرتز المنضم للريدز قادما من نادي باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه استرليني.

وتصدر الدوري الإنجليزي المشهد في سجل الإنفاق التاريخي الغير مسبوق حيث كسر ال3 مليار يورو


إنفاق الدوريات الأوروبية الكبرى في الميركاتو الصيفي 2025

ويتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر انفاقا بين الدوريات الأوربية الكبري بقيمة وصلت لنحو 3.560 مليار يورو 

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني ب1.190 مليار يورو فيما أجرى الدوري الألماني صفقات بقيمة 0.856 مليار يورو والدوري الإسباني 0.683 مليار يورو والدوري الفرنسي 0.63651 مليار يورو 

