إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى بالميركاتو الصيفي .. البريميرليج في الصدارة

أغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمس الكبري، وتصدر ليفربول المشهد بعد كسر الأرقام القياسية المحلية والعالمية.

وانفرد ليفربول بصدارة سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا بعدما ضم صفقتين هم الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

حيث تعد صفقة ليفربول الجديد بضم ألكسندر إيزاك من نادي نيوكاسل يونايتد أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بقيمة وصلت لـ 125 مليون جنيه إسترليني بجانب صفقة فلوريا فيرتز المنضم للريدز قادما من نادي باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه استرليني.

وتصدر الدوري الإنجليزي المشهد في سجل الإنفاق التاريخي الغير مسبوق حيث كسر ال3 مليار يورو



إنفاق الدوريات الأوروبية الكبرى في الميركاتو الصيفي 2025

ويتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الأكثر انفاقا بين الدوريات الأوربية الكبري بقيمة وصلت لنحو 3.560 مليار يورو

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني ب1.190 مليار يورو فيما أجرى الدوري الألماني صفقات بقيمة 0.856 مليار يورو والدوري الإسباني 0.683 مليار يورو والدوري الفرنسي 0.63651 مليار يورو