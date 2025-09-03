المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للشعب وتجديد للتأكيد على صلابة الدولة

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف جسدت بوضوح قوة الدولة المصرية ويقظتها في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الرئيس بعث برسائل طمأنة للشعب المصري العظيم، وأعاد التأكيد على أن مصر ماضية بثقة وإصرار نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال محمود جبر، إن الرئيس السيسي تحدث بوضوح عن إدراك الدولة لما يُحاك ضدها، وقدرتها على مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، وهو ما يعكس قوة القيادة السياسية وصلابة مؤسسات الدولة، ووعيها التام بما يدور في الإقليم والعالم من متغيرات.

وأضاف أن ما جاء في كلمة الرئيس حول اعتماد الدولة على صلابة شعبها وقدراتها الوطنية، يمثل دعوة صريحة لتعزيز روح التكاتف الوطني، واستمرار الثقة بين القيادة والشعب في مواجهة كل التحديات.

رسائل الرئيس السيسي

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن رسائل الرئيس في هذه المناسبة الدينية العطرة تحمل دلالات عميقة، إذ تؤكد أن مصر ماضية في مسيرتها نحو بناء وطن قوي ومستقر، يوفر حياة كريمة وآمنة لكل أبنائه.

وشدد القبطان محمود جبر على أن كلمة الرئيس في المولد النبوي لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل إعلان متجدد عن يقظة الدولة المصرية ورؤيتها الاستراتيجية لحماية الوطن، معتبرًا أن هذه الكلمة تُمثل نقطة ارتكاز لتعزيز الثقة والأمل في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لمصر.