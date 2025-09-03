رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد استعدادات العام الدراسي الجديد

أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة ميدانية للاطمئنان على جاهزية الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور لفيف من القيادات الادارية، شملت الجولة تفقد منافذ تحصيل الرسوم الدراسية للتأكد من سهولة وسرعة انهاء اجراءات السداد للطلاب، بالإضافة إلى مراجعة خدمات الاستعلامات التي تساهم في توجيه الطلاب الجدد وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما حرص رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال جولته على متابعة تجهيز أماكن الانتظار والاستراحات المخصصة للطلاب بما يضمن توفير بيئة مريحة أمنة اثناء إنهاء الاجراءات الادارية، مؤكداً حرص ادارة الجامعة على تيسير كافة الخدمات وتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور.

وأشار عكاوى، إلى استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي بما يتماشى مع خطة الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم العملية التعليمية وتخدم الطالب في المقام الأول.

وفى ذات السياق عقد رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا مع لفيف من مديرى برامج الجامعة الأهلية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية.

وناقش عكاوى، جاهزية مختلف القاعات التدريسية والمعامل وقاعات الأنشطة الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، مؤكدًا على أهمية استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة دعم وتعزيز التعاون المشترك بين برامج الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة وسائل الدعم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير مصادر التعلم الحديثة بما يتماشى مع أحدث الممارسات الأكاديمية العالمية.