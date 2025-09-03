لازم تدخل الرعاية الصحية.. حسام حسنى يوجه رسالة عاجلة لهؤلاء المرضى

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة، و المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه يطالب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ومرضى الأورام، وأصحاب السمنة، والحوامل، بدخول الرعاية الصحية حالة الإصابة بأمراض تنفسية خلال خلال هذه الفترة، واستمرت لأكثر من 24 ساعة.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب بعدم تناول المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، وأن تناول المريض أدوية دون استشارة طبيب قد ينتج عنها مشكلات صحية.

ولفت إلى أن تناول مصل الانفلونزا أمر مطلوب للكل، وأن هذا المصل لا يمنع الإصابة بالفيروس، ولكن يقلل الأعراض الناتجة عن هذا الفيروس.