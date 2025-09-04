هويسن مدافع ريال مدريد يشيد بموهبتي برشلونة كوبارسي ويامال

أبدى المدافع الشاب دين هويسن، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، احترامًا كبيرًا لموهبتي برشلونة باو كوبارسي ولامين يامال، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة ماركا الإسبانية بعد انضمامه لقائمة منتخب إسبانيا.

وأكد هويسن أن كلًا من كوبارسي (18 عامًا) ويامال (16 عامًا) يعدان من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية، مشيرًا إلى أن الثنائي يتمتع بالنضج والثبات في الأداء رغم صغر سنهما، ما يؤهلهما للعب أدوار أساسية مع المنتخب الوطني في المستقبل القريب.

وعند سؤاله عن إمكانية اللعب بجوار مدافع قوي بدنيًا مثل كوبارسي، رد هويسن:"لما لا؟ إنه قلب دفاع رائع. أشعر بالراحة إلى جانبه، تمامًا كما أشعر بجوار روبن لو نورماند أو داني فيفيان".

يُذكر أن هويسن حصل على فرصة الظهور مع منتخب إسبانيا عقب إصابة كوبارسي في مباراة هولندا بدوري الأمم الأوروبية.

ورغم المنافسة التقليدية بين ريال مدريد وبرشلونة، لم يتردد هويسن في الإشادة بزميله في المنتخب لامين يامال، قائلاً:"لاعب رائع، أتمنى له التوفيق مع المنتخب، لكن آمل ألا يتألق كثيرًا عندما نواجه بعضنا البعض في الدوري".