كريم شحاتة : 20% عقوبة علي لاعبي الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الأهلي عاقب لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد طبقاً للائحة وتم خصم 20% من قسط راتب اللاعبين الشهري .



وأضاف كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة: أن العقوبة 300 ألف جنيه علي كل لاعب مشيراً إلي أن أحمد سيد زيزو 450 ألف جنيه منها 300 ألف لمشاركته في خسارة الفريق أمام بيراميدز و150 ألف جنيه بسبب اختراق الحظر الإعلامي علي السوشيال ميديا بينما إمام عاشور 150 ألف جنيه بسبب الشوسيال ميديا.



وأشار كريم شحاته أن وليد صلاح الدين قرر منع اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا علي حساباتهم الخاصة لزيادة التركيز خلال الفترة المقبلة.