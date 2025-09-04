أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أسوان/القاهرة

ننشر قائمة أسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 14 شخص أخر ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من : حسناء . ع 27 سنة ، وخلود . أ 13 سنة ، ومحمد . أ 10 سنوات ، وغراء . ر 23 سنة ، وميسر . م 5 سنوات ، وشيماء . ك 25 سنة ، ومحمود . ع 39 سنة ، وفايزة . ع 54 سنة ، ورحمة .ع 24 سنة ، وإصابتهم تنوعت ما بين كدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم .

وأصيب أيضًا فايزه . ع 40 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه مابعد الارتجاج، وخيرات . ش . ع 11 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومروة حسن إبراهيم 27 سنة، وفاطمة . ع 39 سنة، وإصابتهن اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وزينب . ح 50 سنة وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيسر ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، فيما تبين بأن المتوفى يدعى عبدالله . م 12 سنة ، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما اصيب 14 شخص اخر باصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي تحديدًا مابين الكيلو 80 و90 عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة المركز، وهو ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 14 شخص اخر، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ميكروباص وقع تحديدًا عند الكيلو 85 بالطريق الصحراوي الغربي عند منطقة الكرابلة فى حدود مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة بعد التأكد من وفاته.