سم قاتل في كل بيت.. احذر من الإفراط باستخدام هذا النوع بالأكل

في عالمنا، أصبحت التغذية السليمة وتجنب الأطعمة الضارة أحد أهم التحديات التي تواجهنا.

ومع كثرة الأصوات التي تحذر من مخاطر الأطعمة المصنعة، يبرز حديث الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، الذي سلط الضوء على خطر محدق بالكثيرين وهو "السمن النباتي".

رغم ما يعتقده البعض بأنه بديل صحي للسمن الحيواني، إلا أن التحذيرات العلمية تنذر بأن السمن النباتي يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة.

خطر الإفراط في تناول السمن النباتي

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من تناول السمن النباتي، وأوضح أن الزيوت الهدرجة بجميع أنواعها تعتبر "كارثة الكوارث".

وأكد أنه لو كان الأمر بيده، لاتخذ قرارًا بمنعها من الأسواق بشكل كامل لحماية صحة المواطنين.

في حوار تلفزيوني له ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، قال نزيه إن "الدسم النباتي والسمن النباتي يشكلان أخطر مشكلة صحية تواجه العالم".

وأضاف أن تناول السمن النباتي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأورام، وقد يسبب الوفاة.

وأوضح أن السمن النباتي يتسبب في اختلالات هرمونية قد تكون مؤذية للجسم على المدى البعيد.

ولفت نزيه إلى أن بعض الدول قد اتخذت قرارات بمنع الإعلان عن السمن النباتي كإجراء لحماية الصحة العامة.

وذكر أن "مصر وباكستان هما أكثر دولتين تستخدمان السمن النباتي بشكل واسع"، ما يزيد من حدة المشكلة.

وأكد نزيه أيضًا أن السمن النباتي يحتوي على سموم قد تكون ضارة بالصحة، داعيًا الجميع إلى الحذر من تناول الأطعمة التي تحتوي عليها.

وفي سياق حديثه عن العادات الغذائية في مصر، أشار إلى أن المصريين كثيرًا ما يربطون أي مناسبة اجتماعية أو احتفالية بتناول كميات كبيرة من الطعام، وهو ما يعرضهم للمخاطر الصحية.