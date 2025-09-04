قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سم قاتل في كل بيت.. احذر من الإفراط باستخدام هذا النوع بالأكل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في عالمنا، أصبحت التغذية السليمة وتجنب الأطعمة الضارة أحد أهم التحديات التي تواجهنا.

ومع كثرة الأصوات التي تحذر من مخاطر الأطعمة المصنعة، يبرز حديث الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، الذي سلط الضوء على خطر محدق بالكثيرين وهو "السمن النباتي".

 رغم ما يعتقده البعض بأنه بديل صحي للسمن الحيواني، إلا أن التحذيرات العلمية تنذر بأن السمن النباتي يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة.

خطر الإفراط في تناول السمن النباتي 

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من تناول السمن النباتي، وأوضح أن الزيوت الهدرجة بجميع أنواعها تعتبر "كارثة الكوارث".

وأكد أنه لو كان الأمر بيده، لاتخذ قرارًا بمنعها من الأسواق بشكل كامل لحماية صحة المواطنين.

في حوار تلفزيوني له ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، قال نزيه إن "الدسم النباتي والسمن النباتي يشكلان أخطر مشكلة صحية تواجه العالم". 

وأضاف أن تناول السمن النباتي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأورام، وقد يسبب الوفاة.

وأوضح أن السمن النباتي يتسبب في اختلالات هرمونية قد تكون مؤذية للجسم على المدى البعيد.

ولفت نزيه إلى أن بعض الدول قد اتخذت قرارات بمنع الإعلان عن السمن النباتي كإجراء لحماية الصحة العامة. 

وذكر أن "مصر وباكستان هما أكثر دولتين تستخدمان السمن النباتي بشكل واسع"، ما يزيد من حدة المشكلة.

وأكد نزيه أيضًا أن السمن النباتي يحتوي على سموم قد تكون ضارة بالصحة، داعيًا الجميع إلى الحذر من تناول الأطعمة التي تحتوي عليها. 

وفي سياق حديثه عن العادات الغذائية في مصر، أشار إلى أن المصريين كثيرًا ما يربطون أي مناسبة اجتماعية أو احتفالية بتناول كميات كبيرة من الطعام، وهو ما يعرضهم للمخاطر الصحية.

مخاطر السمنة النباتي اضرار السمنة الإفراط في تناول السمن النباتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بث مباشر.. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

بث مباشر .. احتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي

الأوقاف تفتتح ١٤ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

خطة إعمار بيوت الله .. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد