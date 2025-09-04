قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمل إنساني ملهم.. فيلم ضي رحلة أمل تتجاوز حدود الحلم

مراسلة القاهرة الاخبارية
مراسلة القاهرة الاخبارية
علي مكي

بمزيج إنسيابي بين قوة الحلم والتحدي، وبين قدرة الفن على تجاوز المحن، صُنع فيلم "ضي" كعمل إنساني ملهم يحكي قصة فتى نوبي وُلد ببشرة الألبينو وصوت ذهبي يخطف القلوب في رحلة شخصية عميقة تواجه صراعات الذات والواقع والذاكرة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "عمل إنساني ملهم.. فيلم ضي رحلة أمل تتجاوز حدود الحلم"، وقال هيثم دبور مؤلف الفيلم، إنّ قصة "ضي" أو رحلة "ضي" شبه رحلتنا، هي رحلة فيها نوع من المعافرة كده إن إحنا نعمل فيلم مختلف.

وقال كريم الشناوي مخرج الفيلم: " أنا ما أقدرش أدعي إن الفيلم حصل بتميز، هو الفيلم حصل بحب شديد وإيمان شديد إن دي حدوتة تتحكي، أتمنى الناس تتفرج عليه وتحبه وتشوفه مميز".

وقال بدر محمد بطل الفيلم: "طبعاً دوري هو بيقوم بشخصية ضي. شخصية ضي شخصية تحاول تحقيق حلمها، وتمر بصعوبات كتير جداً سواء من اللي حواليه أو كده يعاني من التنمر، بس مع الرغم بيفضل متمسك بحلمه".

وأكدت أسيل عمران بطلة الفيلم: "أتوقع، أن هذا الفيلم سيلمسنا جميعا، فكلنا نحتاج بطريقة أو بأخرى إلى شخص يدعمنا ويقول إنه مؤمن بنا".

ووسط إقبال جماهيري حافل، ولمسات سينمائية مميزة، تألق فيلم ضي خلال عرضه الخاص بحضور لافت من الفنانين والنقاد. ونال الفيلم إشادات واسعة بقصته المؤثرة وأداء طاقم العمل والبعد البصري والدرامي للتجربة.

وقال عمرو كمال منتج مصري، إنه متحمس جداً جداً لهذا الفيلم، لأنه تجربة فريدة وحققت نجاحا خارج مصر وفي مهرجانات كتير بالخارج.

وقالت نورهان منصور: "متوقعة إن الفيلم هيبقى من أهم الأفلام اللي موجودة على الساحة دلوقتي..  الموضوع مميز جدا".

وبعد مشاركات ناجحة في مهرجانات سينمائية مرموقة، ينطلق "ضي" إلى دور العرض ليمنح الجمهور تجربة فريدة نابضة بالموسيقى والحلم والضوء الداخلي.

وقالت ميرهان يوسف مراسلة "القاهرة الإخبارية": "لا يتوقف فيلم ضي عند كونه فيلماً سينمائياً فقط، بل يفتح نافذة على عالم من الحلم والإصرار، وبين جماليات الصورة وصدق الحكاية، يترك العمل بصمة في الوجدان تذكرنا أن الفن قادر على أن يغير، وأن كل ضوء مهما كان صغيراً يمكنه أن يبدد عتمة كبيرة. من العاصمة المصرية". 

فيلم ضى نجوم الفن عمل إنسانى

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

