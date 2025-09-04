ابنة وزير سابق تكشف تفاصيل نزاع أسري حول الميراث وتطالب بسرعة الفصل القضائي.. شاهد

خلال لقاء عبر برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، أطلقت الدكتورة هبة يحيى عبد المجيد، ابنة المستشار الراحل يحيى عبد المجيد، وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق ومحافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة، استغاثة من أزمة تعيشها بسبب الميراث.

والدها قام خلال حياته بإبرام عقود موثقة ورسميّة بشأن بعض ممتلكاته

في البداية، أعربت الدكتورة هبة يحيى عبد المجيد، ابنة المستشار الراحل يحيى عبد المجيد، وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق ومحافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة، عن تقديرها لسرعة حسم بعض القضايا المشهورة التي تناولها الإعلام مؤخرًا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ما زالت تواجه نزاعًا قضائيًا متعلقًا بميراث والدها وتأمل أن يُحسم بالسرعة ذاتها.

وقالت الدكتورة هبة يحيى عبد المجيد، في تصريحات إعلامية، إن والدها قام خلال حياته بإبرام عقود موثقة ورسميّة بشأن بعض ممتلكاته، معتبرة أن هذه العقود تعكس رغبته في تنظيم أوضاع أسرته بشكل قانوني قبل وفاته. وأوضحت أنها تواجه حاليًا خلافات أسرية ترتب عليها دعاوى قضائية، مشيرة إلى أن الأمر تجاوز كونه مجرد نزاع عائلي ليأخذ طابعًا قضائيًا يحتاج إلى الحسم العادل والسريع.

وأضافت أنها تشعر بقلق من استمرار النزاع لفترة طويلة، مؤكدة ثقتها في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إنصافها وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. كما أشارت إلى أنها لجأت إلى الجهات الرسمية المختصة وقدمت طلبات للنظر في أوراق قضيتها ومراجعة الإجراءات السابقة المرتبطة بها.

وأكدت هبة أن هدفها من الخروج للإعلام هو التعبير عن مخاوفها وتسليط الضوء على معاناتها الأسرية والقانونية، لافتة إلى أنها تفضل أن تُحسم هذه الخلافات في إطار القانون، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وطالبت بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى القضايا الأسرية التي قد يتعرض أصحابها لضغوط نفسية واجتماعية، مؤكدة أن تسريع وتيرة الفصل فيها يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق الورثة كافة.

واستشهدت الدكتورة هبه الله يحيى أحمد عبد المجيد، تستشهد بحكم المحكمة الصادر في قضية المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، إذ ثبت أن مورثها (المرحوم وائل الإبراشي) قد أبرم عقد بيع لابنته القاصر قبل وفاته، ورغم ما أثير من منازعات لاحقة بشأن هذا العقد، فقد انتهت المحكمة إلى تأييد البيع وإثبات صحته ونفاذه لصالح القاصر، وأصبح الحكم باتاً فاصلاً في النزاع، بما يؤكد المبدأ المستقر قضاءً بأن بيع الوالد لابنته القاصر قبل وفاته عقد صحيح ونافذ، طالما استوفى شرائطه القانونية.

وتابعت أنه مقارنة بما استقر عليه القضاء في قضية المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، وحيث إنه في قضية المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، والتي باع فيها مورث الطفلة لابنته القاصر عقاراً قبل وفاته، قد فصلت المحكمة في النزاع بسرعة وبحسم وأكدت صحة ونفاذ عقد البيع، وأصبح الحكم باتاً.

واكملت انه ما يقطع بأن القضاء المصري يتجه بوضوح إلى ترسيخ مبدأ شرعية تصرف الوالد لابنته القاصر حال حياته متى توافرت الشروط القانونية.

وأضافت أنه إلا أنه في النزاع الماثل – وبرغم تماثل الوقائع من حيث كون العقد مسجلاً ومبرماً من الأب لبنته القاصر قبل وفاته – فإن الفصل في الدعوى قد طال وتعطل دون مقتضى، وليس ثمة سبب قانوني لذلك، سوى ما يقوم به المدعي – وهو يشغل منصباً قضائياً بمجلس الدولة، وابنه كذلك يعمل قاضياً، وشقيقته محامٍ عام.