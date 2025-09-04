التوتر وقرحة المعدة أبرز الأضرار .. تجنب تناول القهوة في تلك الفترة

يعاني العديد من المواطنين من متلازمة تناول القهوة فور الاستيقاظ من النوم، مما يسبب له العديد من الأضرار التي قد لا يشعر بها في الوقت الحالي، بل تكون لها آثار على المدى البعيد.

حذّرت الدكتورة درية نادر، أخصائية التغذية، من عادة شرب القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم، مؤكدة أنها من أكثر العادات الضارة بالصحة، حيث تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل غير طبيعي، ما يسبب التوتر، وقرحة المعدة، ومع الوقت قد يؤدي إلى تقرحات.

الانتظار ساعة أو ساعتين

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القهوة مشروب محبب للكثيرين ولا غنى عنه، لكنها تصبح أكثر ضررًا عند تناولها في التوقيت الخاطئ، لافتة إلى أن الأفضل هو الانتظار ساعة أو ساعتين بعد الاستيقاظ، وتناول وجبة خفيفة قبل شربها، حتى لا تؤذي جدار المعدة.

البدء بالأنواع الأخف

وأوضحت أن اختيار نوع القهوة ليس فارقًا كبيرًا من الناحية الصحية، لكن يُفضَّل البدء بالأنواع الأخف مثل الـ"أمريكان كوفي"، لتقليل العبء على الجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن الاعتماد على القهوة كوسيلة لسد الشهية خطأ شائع، لأن الجسم مع الوقت يعتاد عليها ويفقد تأثيرها.

تقليل الشهية

وأشارت نادر إلى بدائل طبيعية تساعد على تقليل الشهية مثل الشوفان الكامل أو بذور الشيا، مؤكدة أن هذه الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول، على عكس القهوة التي تمنح نشاطًا مؤقتًا فقط.

تناول وجبة فطور متوازنة

واختتمت خبيرة التغذية نصائحها بالتأكيد أن تناول وجبة فطور متوازنة وصحية يبقى الخيار الأفضل لبدء اليوم بطاقة ونشاط، بينما القهوة يمكن أن تكون مشروبًا مكملاً وليست بديلًا عن الطعام.

