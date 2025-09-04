قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى دورة وحيد حامد

هالة صدقي
هالة صدقي
تقى الجيزاوي

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد تكريم النجمة هالة صدقى، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر الثلاثاء المقبل، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائى عن ضيوف شرف المهرجان وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج مروان حامد، ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن.


وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 فيلم من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن.
هذا وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.

ومن ضمن الحضور كل من السفير الآرمينى والملحق الثقاقى اليونانى ينى ميلا، والملحق الثقافى التشيكى، ورئيس المركز الثقافى الإيطالى، والملحق الثقاقى الأسبانى .

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة"  كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير "مجدى أحمد على"، والموسيقار الكبير "خالد حماد"، والمصور السينمائى الكبير "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السورى "فراس نعناع".

ويتقلد منصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى" أحمد سعد الدين".

هالة صدقي الكاتب وحيد حامد مهرجان بردية السينمائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد