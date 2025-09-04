أحمد كمال: لم أندم على عمل فني قدمته

قال الفنان أحمد كمال، إنّه لم يشعر بالندم على أي دور شارك فيه طوال مسيرته المهنية، موضحًا أنه يحرص دائمًا على التفكير جيدًا قبل الموافقة على أي عمل، وهو ما ساعده على اتخاذ قرارات فنية متزنة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لم أندم على أي دور قدمته، لأنني دائمًا أقيّم ما يُعرض عليّ بدقة، وغالبًا ما أرفض الأدوار التي لا أجد فيها قيمة فنية أو إنسانية".

وأشار كمال إلى أنه رفض عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية لأسباب متعددة، منها ضعف مستوى الكتابة أو سطحية الدور، أو بسبب عدم رغبته في التعاون مع شركات إنتاج معينة.

وأكد: "أحيانًا يكون الدور جيدًا، لكنني أرفض العمل إن شعرت بوجود فوضى في بيئة الإنتاج، لأنني شخص منظم جدًا، وأعتقد أن الانضباط عنصر أساسي في عمل الفنان".

وحول الأدوار المؤثرة في مسيرته، أوضح أن انطلاقته الفنية بدأت من المسرح، إذ حقق شهرة مبكرة خلال سنوات الجامعة، قبل أن يُعرف جماهيريًا من خلال السينما، خاصة في فيلم "الكيت كات" للمخرج داود عبد السيد، الذي شكل نقلة كبيرة في حياته المهنية، مؤكدًا، أنه تعلم منه الحكمة، لأنه مخرج حكيم ومفكر سينمائي ولديه رؤية وتأمل كبير للحياة.