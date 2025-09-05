قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحلة إلى أعماق التاريخ.. كنوز مدينة رومانية غارقة في مياه إيطاليا
وزير الأوقاف يشارك في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين.. السبت
سعر أعلى دولار اليوم 5-9-2025
مأساة في لشبونة.. ارتفاع ضحايا انقلاب قطار جبلي إلى 17 قتيلاً و22 جريحاً
تسريبات تكشف: سجون الاحتلال مكتظة بمعتقلي غزة
مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ "وزارة الحرب"
تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة
ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري
شجرة عجيبة استظل تحتها النبي وباقية ليومنا هذا.. ما هي وأين توجد؟
الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام عصي أو مواد حارقة
حوادث

كواليس إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي وميكروباص بكرداسة

ارشيفية
ندى سويفى

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بدائرة قسم شرطة كرداسة التابع لمديرية أمن الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بدائرة كرداسة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة عامل 30 عامًا، اصطدم من الخلف بسيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي الميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

