الهلال الأحمر يطلق قافلة لتركيب أطراف صناعية بالمنوفية لـ 100 مستفيد

أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة طبية لتركيب الأطراف الصناعية في محافظة المنوفية، والتي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة «ايدينا مع بعض للتأهيل»، على مدار ثلاثة أيام متتالية، في فرع جمعية الهلال المصري بالمنوفية.



استقبلت القافلة نحو 100 مستفيد، وتم تقديم الدعم اللازم لـ 66 حالة مستحقة وجاري تصنيع طرف صناعي مناسب لكل حالة طبقًا للمقاسات التي تم رفعها، كما تم صيانة الأطراف الصناعية لنحو 15 حالة، ودراسة حالة باقي المستفيدين.



يذكر أن، الهلال الأحمر المصري يقدم خدمة تركيب الأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى مصابى الحوادث والأشقاء الفلسطينيين، وذلك إطار جهوده لتقديم الخدمات الصحية.